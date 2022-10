Energia: Pd,Confindustria certifica fallimento politiche Regione

(ANSA) - GENOVA, 28 OTT - "I dati pubblicati da Confindustria nel Position Paper certificano, purtroppo, il fallimento della strategia energetica di questa Regione. La distanza tra gli obiettivi di produzione energetica da fonti rinnovabili previsto dal Piano Regionale e il risultato ligure è enorme (ferma al 7,9% rispetto al 14,1 previsto). I ritardi accumulati in questi anni rischiano di rendere la transizione energetica più complicata per famiglie e imprese, nonostante le potenzialità in Liguria siano notevoli". Così il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno in Regione Luca Garibaldi dopo la presentazione del Position Paper di Confindustria. "Ad esempio, per anni la Regione non ha finanziato i progetti per le Comunità Energetiche, anche se siamo stati tra le prime regioni d'Italia a dotarsi di una legge apposita per la promozione. Il tema delle comunità energetiche rinnovabili diventa centrale per tutta la Liguria, con ulteriori sviluppi per le aree interne e per quelle portuali. Servono investimenti e incentivi per accelerare la transizione, sia per l'impiantistica che per l'efficienza energetica e una sede permanente di confronto per la transizione e le rinnovabili", conclude Garibaldi (ANSA).