Credito:Confartigianato,Toscana rifinanzi misure per giovani

(ANSA) - FIRENZE, 28 OTT - Rifinanziare da subito il microcredito peri giovani imprenditori toscani dopo che dall'1 novembre non sarà più possibile farlo perché con un recente decreto la Giunta della Toscana ha sospeso tale misura per la creazione di impresa giovanile, femminile e di destinatari di ammortizzatori sociali. A dirlo il presidente del movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Toscana Giancarlo Mannini.

"Solo il 9,5% delle imprese artigiane sono guidate dai giovani - sottolinea in una nota -. E' evidente che serve un ricambio generazionale ma tutti conoscono gli ostacoli burocratici e di accesso al credito che si incontrano nel creare e nel portare avanti un'attività. Per questo occorre aumentare gli incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego e rifinanziare subito il microcredito". Per Mannini "si tratta di uno strumento che in modo semplice, attraverso una domanda online, consentiva di accedere ad un finanziamento a tasso zero per avviare la propria attività d'impresa o di lavoro autonomo.

La sua chiusura improvvisa ha impedito a giovani, donne e disoccupati l'accesso ad un incentivo essenziale, in questi tempi in cui i tassi di interesse stanno aumentando, per l'inizio della propria attività". "In questo periodo di grave crisi - conclude -, con i costi dell'energia e dei materiali che hanno raggiunto valori altissimi e tante aziende che chiudono, è fondamentale fornire supporti concreti alla nascita di nuove iniziative imprenditoriali. Servono urgentemente strumenti nuovi e di semplice accesso alla finanza agevolata potenziando gli incentivi a fondo perduto". (ANSA).