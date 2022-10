Contratti: Istat, a settembre in 6,3 milioni attendono rinnovo

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Alla fine di settembre 2022, sono 44 i contratti collettivi nazionali in vigore e riguardano il 49,3% dei dipendenti, circa 6,1 milioni. Invece i contratti in attesa di rinnovo scendono a 29 e coinvolgono circa 6,3 milioni di dipendenti, il 50,7% del totale. Lo indica l'Istat. Il tempo medio di attesa di rinnovo aumenta sia per i lavoratori con contratto scaduto, salendo da 28,7 mesi a settembre 2021 a 33,9 mesi a settembre 2022, sia per il totale dei dipendenti, passando da 15,2 a 17,2 mesi. (ANSA).