Bcc: ChiantiBanca, apre a Firenze la filiale numero 40

(ANSA) - FIRENZE, 28 OTT - Apre lunedì 31 ottobre la nuova filiale fiorentina di ChiantiBanca (gruppo Iccrea) in via Forlanini, fra il polo universitario di Novoli e il centro commerciale di San Donato, in uno spazio di oltre 300 mq.

L'orario di apertura della nuova filiale della Bcc (la numero 40 per l'istituto) sarà dalle 8.30 alle 13.15 in versione 'full service' e dalle 14.30 alle 15.45 per i servizi di consulenza e cassa self.

"Vogliamo continuare a rappresentare un punto di riferimento per il territorio - afferma in una nota Maurizio Farnesi, direttore generale di ChiantiBanca -, il vero valore aggiunto del credito cooperativo e l'elemento che ancora contraddistingue il nostro lavoro e il rapporto con le comunità di riferimento".

(ANSA).