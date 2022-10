Banche: Piva (Bcc),in tre anni trasformato il nostro sistema

(ANSA) - VENEZIA, 28 OTT - "Gli ultimi 3 anni hanno visto una trasformazione vorticosa del nostro sistema: tre anni che ci hanno visti impegnati nell'avvio di nuovi gruppi bancari, alla ricerca di una nuova identità per la nostra Federazione Nazionale e poi per le Federazione Locale: il Veneto è protagonista in ambedue i gruppi, per valore e per impegno vanta posizioni da leader in entrambi i gruppi. Ma il Veneto ha anche deciso di scindere la propria attività federativa in due tronconi, uno che fa riferimento a Iccrea l'altro a Ccb". Lo ha detto Flavio Piva, presidente dela Federazione veneta Bcc, intervenendo a Padova al convegno "Il Veneto che Verrà".

"Noi siamo un po' specialisti a dividerci ma anche poi a collaborare e tornare insieme almeno su alcuni progetti condivisi. I rapporti tra le nostre banche e quelle che hanno scelto Cassa Centrale sono molto buoni e orientati alla collaborazione, e spero che si potrà rafforzare la nostra collaborazione ancora più in futuro su altre iniziative - ha aggiunto - . Sono convinto che il sistema cooperativo è unito al di là dei marchi, delle bandiere dalla propria storia e dal proprio modo di intendere il fare banca. Il socio, il cliente della banca di credito cooperativo la chiama la sua banca Bcc dall'Alto Adige alla Sicilia da Trieste ad Aosta". Per Piva "sono stati anni complessi per il nostro sistema anni in cui le Bcc hanno dimostrato resilienza e fiducia, professionalità, cuore e passione anche in questi anni complessi. Questo mix ci rende forti e significative sul territorio".

Perciò le Bcc "e il valore che rappresentiamo deve fare patto con nuove generazioni - ha concluso -. Il Veneto è stato spesso una regione-laboratorio dell'intera Europa, che ha anticipato fenomeni, andamenti in economia, iniziative di solidarietà nell'apertura internazionale" . (ANSA).