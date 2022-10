Alimentare: Alleanza coop, bene stop proposta promozione Ue

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "E' stato respinto il tentativo maldestro della Commissione di revisionare in modo surrettizio i criteri di valutazione contenuti nel Programma di lavoro annuale della politica di promozione agricola per l'annualità 2023" Lo afferma il presidente di Alleanza Cooperative Agroalimentare Carlo Piccinini, commentando l'esito della votazione del Comitato degli Stati a Bruxelles. "Con una maggioranza schiacciante, che ha registrato il voto contrario di Italia, Francia e Spagna - aggiunge Piccinini - è stata stoppata una proposta estremamente pericolosa che avrebbe di fatto penalizzato i progetti di promozione per carni, salumi e vino".

Il presidente ricorda che "non è la prima volta che i servizi della Commissione provano ad anticipare in via amministrativa orientamenti politici ancora in discussione e certamente distonici rispetto al vigente assetto regolatorio; ora dovrà prendere atto della contrarietà espressa e riformulare il programma di lavoro, attenendosi in modo stringente a quelli che sono i principi di una sana politica di promozione". Rispetto all'esito della votazione, secondo Piccinini si tratta di un segnale che mostra come "in Europa qualcosa sta cambiando e a tal riguardo esprimiamo un vivo apprezzamento per il nuovo approccio che il ministro Francesco Lollobrigida ha inteso imprimere alla posizione del Governo in sede Ue. Il rifiuto di posizione ideologiche precostituite sembra entrare di scena nella sensibilità degli Stati". Il presidente confida che "sia il primo segnale di una necessaria inversione di tendenza a tutela dei prodotti agroalimentari europei e delle eccellenze italiane, di cui la cooperazione è leader". (ANSA).