A Seul l'eccellenza made in Italy a 'Happy Birthday BeIT'

(ANSA) - PECHINO, 28 OTT - La Dongdaemun Design Plaza di Seul ha ospitato 'Cheot Saeng Il - Happy Birthday BeIT', una serata celebrativa della campagna BeIT lanciata nel 2021 dal governo italiano per promuovere un'immagine del Belpaese per evidenziare gli aspetti più contemporanei e innovativi. Ai concetti tradizionali più riconosciuti nel mondo - quali design, moda, cultura ed enogastronomia -, se ne sono affiancati altri come industria della salute e sostenibilità nel design dei materiali.

All'evento, tenutosi giovedì sera, si sono alternati una sfilata di Benetton e Cinzia Rocca, i brani di lirica del tenore Vincenzo Lentini, l'enograstronomia legata al territorio e ai marchi di origine controllata, i prodotti di Intercos (la terza società mondiale del make-up ) e quelli della collaborazione tra Hyndai Transys e Linea Pelle per la sostenibilità nei materiali dell'auto.

L'evento, organizzato dall'ambasciata d'Italia a Seul, segue la risposta positiva alla mostra 'Marco Lodola: Luci per il Futuro', visitata in un mese da oltre 28 mila persone e la cui chiusura è stata posticipata al 29 gennaio 2023, grazie ai temi affrontati e all'innovazione nella trasformazione di materiali difficili - quali il neon, le lamiere di metallo e le lastre di policarbonato - in opere d'arte e di design.

La Corea del Sud, ha commentato l'ambasciatore Federico Failla, "è stata tra i primi Paesi selezionati per la campagna di branding BeIT e non è un caso perché ha con l'Italia in comune proprio la capacità di esercitare una forte influenza mondiale, pur essendo un Paese di medie dimensioni. Il nostro comune amore per la bellezza, la qualità e l'innovazione ci permette inoltre di essere particolarmente creativi, qualità che ritengo fondamentale per affrontare le nuove e continue sfide del mondo". (ANSA).