Professioni: Ente biologi, 74% donne, ma 'gap' reddito pesa

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "È necessario lavorare su diverse direttrici: la diffusione di una reale cultura di genere, l'incremento della fiducia delle donne in loro stesse, del welfare delle professioniste e delle politiche di genere, perché non si senta mai più parlare del termine "emancipazione" riferito alle donne». Prendendo ad esempio proprio il caso dell'Enpab, le iscritte biologhe rappresentano il 74% della categoria. Una "femminilizzazione" che trova riscontro anche nei consigli di amministrazione, nonostante le donne presidenti di Casse di previdenza al momento siano solamente 2 su 20". A dirlo la presidente dell'Enpab, la Cassa dei biologi, e vicepresidente dell'Adepp (l'Associazione degli Enti) Tiziana Stallone, durante il convegno "#Zherogap - Il divario di genere nel lavoro autonomo e nelle libere professioni", organizzato dalla Regione Lombardia e dall'Ufficio della Consigliera di Parità regionale, che si è svolto presso Palazzo Lombardia, a Milano, oggi. "Un tema, quello della differenza di genere nel mondo della libera professione, su cui l'Adepp sta lavorando anche attraverso un'indagine, condotta in collaborazione con le Casse Associate, volta a conoscere le esigenze e i bisogni degli iscritti, in particolare delle categorie tradizionalmente più fragili: giovani e donne", recita una nota. E Grazie sulla base dei risultati che emergeranno, le Casse si impegneranno calibrare le misure di welfare più adeguate a sostegno delle diverse categorie professionali. (ANSA).