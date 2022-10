Ocse: summit ministri Agricoltura il 3 e 4 novembre a Parigi

(ANSA) - PARIGI, 27 OTT - I ministri dell'Agricoltura e rappresentanti dei governi di oltre 45 Paesi si riuniranno il 3 e 4 novembre allo Chateau de la Muette, storica sede dell'Ocse a Parigi, per esaminare e definire una 'road map' comune volta ad affrontare insieme le sfide della sicurezza alimentare e dei cambiamenti climatici: la riunione si terrà su due giorni, alla vigilia della 27/a conferenza delle Parti alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (CCNUCC) (COP27) organizzata a Sharm-el-Sheikh, in Egitto. "L'impennata dei prezzi alimentari, accentuata dall'aggressione su vasta scala della Russia contro l'Ucraina, ha notevolmente accresciuto il numero di persone esposte ai rischi della fame, della malnutrizione e dell'estrema povertà", afferma l'Ocse in una nota. I rischi che pesano sulla sicurezza alimentare, aggiunge l'organismo internazionale con sede a Parigi, "sono inoltre esacerbati nel breve termine dai gravi episodi di siccità che colpiscono l'Europa, la Cina e l'America del Nord". Per i ministri, sarà l'occasione di esaminare il ruolo dell'agricoltura e dell'alimentazione nella lotta ai cambiamenti climatici, in particolare, la questione di "sapere come orientare l'azione pubblica in modo da garantire, su scala nazionale, la partecipazione del settore agricolo alla realizzazione degli obiettivi climatici". L'ultima riunione Ocse dei ministri dell'Agricoltura risale ad aprile 2016. (ANSA).