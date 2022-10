Nardella a Confcommercio, avere canale cooperazione costante

(ANSA) - FIRENZE, 27 OTT - "E' importante mantenere un canale di cooperazione costante con le associazioni impresa, in particolare del settore del commercio. Peraltro questo forum nazionale, che rappresenta anche il ritorno a Firenze dopo la pausa del Covid dei giovani imprenditori di Confcommercio, ha come tema 'Innovation, training, community'. Questi concetti sono alla base di un nuovo modello di fare impresa e di un nuovo modo di collaborazione tra istituzioni pubbliche e imprese".

Così il sindaco di Firenze, Dario Nardella, aprendo i lavori di oggi del Forum nazionale dei Giovani imprenditori di Confcommercio.

"Nessuno avrebbe immaginato - ha aggiunto Nardella - che dopo aver affrontato una pandemia subito dopo ci saremmo ritrovati con una crisi di inflazione, di recessione e crisi energetica.

Ora più mai è necessario lavorare insieme e i corpi intermedi sono fondamentali per la tenuta del paese". Per Nardella "deve vincere il modello cooperativo, ognuno ha il suo ruolo, ma ognuno lo mette a disposizione dell'interesse collettivo".

