Made in Italy: Ciocca, Von der Leyen serva di Berlino

(ANSA) - BRUXELLES, 27 OTT - "La serva di Berlino Von der Leyen annuncia una nuova stretta su carne e formaggi nel suo piano "Beca", per la lotta contro il cancro, con primo sponsor Bill Gates. Verrà annunciato entro il 16 novembre e vedrà una forte penalizzazione per i nostri prodotti, per un danno di 45 miliardi. Un nuovo tentativo, in Europa, di ostacolare il nostro Made in Italy." E' quanto ha scritto in un tweet l'europarlamentare della Lega Angelo Ciocca che rimanda alla Strategia europea nella lotta al cancro.

"Ci chiediamo perché la serva di Berlino non utilizzi meglio il suo tempo indicando ai cittadini tedeschi, ghiotti di alimenti ultra-calorici, la salubrità della #dietamediterranea, come naturale difesa di un organismo sano. Noi restiamo a difesa dei nostri produttori e allevatori, uniti contro la stupidità dell'euro-burocrazia di Bruxelles che, agli ordini di Berlino, vorrebbe decidere persino sulla salubrità dei nostri cibi e ribadiamo il nostro impegno nel continuare a consumare i nostro prodotti", ha attaccato Ciocca. (ANSA).