Istat: Unc, nessun effetto elezioni sulla fiducia

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Nessun effetto elezioni sulla fiducia dei consumatori. Nonostante dal voto sia emerso un risultato e una maggioranza chiara, questo esito non ha al momento prodotto un miglioramento della fiducia. Unico segnale positivo è sulle attese sulla situazione economica dell'Italia che di solito è la voce che trae maggior beneficio dall'arrivo di un nuovo governo. Niente a che vedere, però, con l'effetto Super Mario che all'epoca fece passare le attese -20,2 a +2,6, con un balzo di ben 22,8 punti percentuali, mentre ora si passa da -77,4 a -70,7, appena 6,7 punti". Lo afferma il presidente dell'Unione nazionale consumatori, Massimiliano Dona, commentando i dati Istat sulla fiducia ad ottobre.

"In ogni caso, dato che la fiducia dei consumatori viene rilevata nei primi 15 giorni del mese, quindi prima dell'incarico ufficiale alla Meloni e della presentazione dei ministri, dovremo attendere novembre per capire se vi sarà un effetto maggiore. Quello che è certo è che al momento la fiducia è minata dal caro bollette e dal carovita e che, al di là delle attese, contano i giudizi sulla situazione economica della famiglia e del Paese, entrambi peggiorati" conclude Dona.

(ANSA).