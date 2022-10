Istat: Mameli (Intesa), crescono rischi al ribasso per economia

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - La fiducia sia delle famiglie che delle imprese "è scesa ulteriormente a ottobre, evidenziando crescenti rischi al ribasso per l'attività economica nei prossimi mesi". Lo afferma Paolo Mameli, senior economist della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, commentando gli indici di fiducia diffusi dall'Istat.

"Il morale dei consumatori è calato più delle attese, a 90,1 da 94,8 di settembre, raggiungendo un nuovo minimo da maggio 2013. Tutte le principali componenti dell'indagine hanno subito un deterioramento", sottolinea. Anche l'indice composito del clima di fiducia delle imprese è sceso "per il quarto mese consecutivo, a 104,5 da 105,1 precedente, toccando il livello più basso in un anno e mezzo". Così come nel settore manifatturiero è sceso "per il quarto mese consecutivo, a 100,4 dopo il 101,2 precedente. Si tratta di un nuovo minimo da gennaio dello scorso anno. Il calo è dovuto alle valutazioni correnti su produzione e ordini".

Le indagini di ottobre, afferma Mameli, "mostrano che l'impatto della crisi energetica sta diventando più tangibile, soprattutto per i consumatori e per le imprese manifatturiere.

D'altro canto, sia tra le famiglie che tra le aziende emergono segnali di minore pessimismo prospettico, sia per quanto concerne le attese di inflazione che le aspettative sulla domanda. Inoltre, l'indagine sul settore manifatturiero conferma un parziale allentamento delle strozzature dal lato dell'offerta. Riteniamo comunque che le indicazioni negative possano prevalere nei prossimi 3-6 mesi. Dopo un terzo trimestre che vediamo in territorio marginalmente positivo, grazie alla tenuta dell'industria e ai progressi nei servizi, ci aspettiamo una contrazione del Pil in termini congiunturali sia nel quarto trimestre 2022 che nel primo trimestre 2023. Il recente calo dei prezzi del gas, se confermato, fa ben sperare in una possibile ripresa successiva, a partire dalla primavera del 2023". (ANSA).