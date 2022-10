Istat: Codacons, crollo fiducia ad ottobre, allarme consumi

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - La fiducia dei consumatori registra ad ottobre "un crollo verticale e raggiunge i livelli più bassi degli ultimi 9 anni". Lo afferma il Codacons, commentando i dati diffusi dall'Istat. "Caro-bollette e inflazione alle stelle affossano la fiducia e le aspettative di famiglie e imprese, un dato particolarmente pericoloso perché avrà effetti diretti sui consumi - spiega il presidente Carlo Rienzi -. In un clima di scarsa fiducia, infatti, i cittadini saranno portati a rimandare al futuro gli acquisti, con conseguenze negative per commercio, industria ed economia nazionale".

"Il nuovo Governo deve necessariamente invertire la rotta, abbandonando la politica fallimentare dei bonus a pioggia e adottando misure urgenti per calmierare i prezzi al dettaglio, a partire dal taglio dell'Iva su alimentari e generi di prima necessità", conclude Rienzi. (ANSA).