Istat: Assoutenti, famiglie depresse da prezzi e bollette

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - I dati Istat sulla fiducia dei consumatori e delle imprese ad ottobre "dimostrano chiaramente come caro-prezzi e bollette alle stelle stiano deprimendo le famiglie italiane, le cui aspettative sul futuro personale e su quello del paese sono sempre più basse". Questo il commento di Assoutenti. "In un quadro economico così critico, il calo della fiducia dei consumatori era ampiamente atteso, ma non per questo meno pericoloso", afferma il presidente Furio Truzzi, secondo cui "gli effetti si faranno sentire in tutta la loro gravità nei prossimi mesi".

"Per tale motivo chiediamo un incontro al nuovo Governo, al fine di portare all'attenzione della premier Meloni un pacchetto di misure per contrastare il caro-prezzi e l'emergenza bollette, e adottare quei provvedimenti da tempo richiesti dai consumatori per fronteggiare l'attuale crisi", conclude Truzzi. (ANSA).