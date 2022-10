Inps: istruzioni sul Fondo garanzia per l'anticipo del Tfr

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - L'Inps fornisce istruzioni sul funzionamento e l'attivazione, da parte di banche e intermediari finanziari, della richiesta di garanzia per l'intervento del Fondo di garanzia per l'accesso all'anticipo del Trattamento di fine servizio e del Trattamento di fine rapporto nel pubblico impiego.

La garanzia del Fondo in gestione all'Inps - spiega l'Istituto in una nota - copre l'80% dell'importo totale: il Fondo ha una dotazione iniziale di 75 milioni di euro ed è ulteriormente alimentato dalle commissioni versate dagli istituti finanziatori, pari allo 0,01% dell'importo dell'anticipo. La garanzia può essere attivata dalla banca o dall'intermediario finanziario in caso di impossibilità per l'Ente erogatore di rimborsare alla stessa l'importo dell'anticipo della liquidazione, una volta che sia decorso il termine stabilito per il pagamento della singola rata di Tfs/Tfr e sia stato accertato il mancato rimborso, totale o parziale, del finanziamento da parte dell'Ente erogatore,.

In caso di mancato rimborso da parte dell'Ente erogatore l'Inps, una volta accertata l'esistenza di tutti i presupposti per l'intervento, provvede al pagamento di quanto dovuto al soggetto che ha richiesto l'attivazione della garanzia, nei limiti appunto dell'80% dell'importo dell'anticipo. L'Inps comunica semestralmente ai Ministeri vigilanti gli importi erogati dal Fondo di garanzia in adempimento delle richieste di intervento, nonché dati, elaborati e analisi sull'operatività e sull'efficacia del Fondo. (ANSA).