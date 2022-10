Imprese: Cna, a Firenze rallenta crescita startup innovative

(ANSA) - FIRENZE, 27 OTT - Le startup innovative a Firenze sono 248 (l'1,7% del totale italiano) e le nuove iscrizioni sono al momento in calo, rispetto ad un anno fa, del 53%. Lo afferma Cna Firenze Metropolitana, annunciando la finale fiorentina (28 ottobre, al Murate Idea Park) della sesta edizione di Cambiamenti, premio al pensiero innovativo delle neo imprese italiane cui hanno aderito in tutto il paese più di mille nuove imprese.

Sono 19 le imprese in gara domani: dalla medicina biogenerativa al sociale, dai marketplace alla diagnosi tecnologica di malattie, dalla moda di riciclo alla gestione di comunità energetiche. I primi tre classificati passeranno alla finale regionale e quindi a quella nazionale del 15 dicembre.

"Un'iniziativa che conferma la nostra attenzione per il mondo della giovane impresa - afferma il presidente di Cna Firenze Metropolitana, Giacomo Cioni - e aiuta a comprendere i mutamenti economici e le nuove tendenze, cercando di far emergere e raccontare il coraggio dei nuovi imprenditori".

A Firenze le startup a trazione giovanile, tra presenza esclusiva, maggioritaria e forte, sono solo il 21% del totale, e quelle guidate da imprenditrici solo il 17%. L'analisi di Cna rivela che a farla da padrone è il capoluogo, con il 71% delle start-up innovative iscritte al registro, seguita da Empolese Valdelsa (8%) e Piana Fiorentina (7%). (ANSA).