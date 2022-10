Fisco: Sala, più gira cash e più l'illegalità può prosperare

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - "Sto cercando di capire le ragioni per cui tra le prime azioni del nuovo governo in mezzo alle tante priorità si sia pensato all'aumento del tetto del contante. Devo dire che leggendo non riesco a trovare una vera ragione". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato l'intenzione del nuovo governo di aumentare il tetto del contante a margine dell'inaugurazione della Fondazione Collegio delle Università milanesi.

"Temo che le ragioni siano un po' indicibili. Prima di lanciare accuse però vorrei continuare a capire, però sento parole strane, come il fatto che alzare il tetto al contante penalizza i poveri - ha aggiunto -. Non so se un povero possa avere in tasca 10 mila euro in contanti. Detto ciò credo che sia il caso che al governo spieghino tecnicamente perché questa è un'opportunità per il nostro paese".

"I rischi sono chiari - ha concluso -, è chiaro che l'illegalità più ci sono contanti più può prosperare.

L'opportunità di alzare il tetto non è chiara". (ANSA).