Fisco: Sala, i grandi patrimoni pagano ancora poche tasse

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - "Un'altra cosa su cui al governo non si capisce cosa vogliono fare con precisione è la flat tax.

Io sono contrario perché sono favorevole alla progressività fiscale, la trovo più equa". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico della Fondazione Collegio delle università milanesi.

"In Italia credo che il 90% delle tasse derivi da pensionati e impiegati. I grandi patrimoni di tasse ne pagano ancora poche", ha aggiunto. Secondo Sala le opposizioni di centrosinistra potrebbero identificare delle battaglie, come quella conto flat tax da portare avanti insieme. "Non è che vedo buone prospettive perché ci siano battaglie comuni - ha spiegato -, bisognerebbe identificarle. Azione e Italia Viva certamente sono progressiste, quindi che almeno provino a trovare delle battaglie, non tutto, su cui stare uniti" con il Pd , ha concluso. (ANSA).