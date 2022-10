Fisco: Della Vedova, fatico a capire aumento tetto contante

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Bisogna evitare discussioni ideologiche sul tetto al contante. Ci sono Paesi che non hanno il tetto e molta meno evasione fiscale che l'Italia perché la combattono con altri strumenti. Certo però, fatico a capire perché si passa da 2 mila a 10 mila euro e non si capisce come il Governo voglia portare avanti la lotta all'evasione". Lo ha detto a Rai Isoradio il deputato e segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova.

I condoni sono "un meccanismo perverso. Le situazioni difficili vanno sostenute, magari sospendendo i prelievi o rinviandoli, ma non possiamo dare per acquisito che chi non paga quanto dovuto allo Stato è perché non può farlo. Il principio del condono è sbagliato perché divide, anche a parità di condizioni, tra i 'fessi' che pagano e i 'furbi' che aspettano i condoni", ha concluso Della Vedova. (ANSA).