Fisco: De Cristofaro, con tetto contante Meloni parte male

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Il governo Meloni sul fisco parte male. L'innalzamento del tetto del contante è una misura sbagliata che incentiverà il nero, la corruzione, il malaffare.

Un vero e proprio schiaffo ai cittadini onesti. Il motto usato dalla Meloni non disturberemo chi fa è perfetto per gli evasori, non per gli italiani che lavorano e pagano le tasse". Lo afferma Giuseppe De Cristofaro, il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra, presidente del gruppo Misto del Senato. (ANSA).