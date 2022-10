Ex dipendenti Gkn entrati in cortile sede Confindustria (2)

(ANSA) - FIRENZE, 27 OTT - Secondo quanto appreso, il palazzo della Confindustria fiorentina oggi era vuoto, con tutti i dipendenti in smart working, per dei lavori che richiedevano il distacco della rete elettrica già programmati da tempo, e nella sede erano presenti solo gli operai preposti agli interventi.

In una nota Confindustria Firenze sottolinea che, per quanto riguarda la vicenda Gkn, "sarà presente al tavolo nazionale preposto che è quello convocato, già da alcuni giorni, per domani al ministero del Lavoro". (ANSA).