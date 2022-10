Coop Industriali, Governo metta in sicurezza il Paese

(ANSA) - BOLOGNA, 27 OTT - Nel settore delle Cooperative Industriali si passa "da una crescita del valore della produzione del 28% tra il 2020 e il 2021 ad una previsione di riduzione dell'occupazione, calo della domanda e investimenti stazionari". Questa la fotografia del comparto delle realtà cooperative industriali aderenti a Legacoop Produzione e Servizi emersa dall'assemblea tenuta a Bologna in cui si è anche evidenziato come "il 68% delle imprese recuperate dai lavoratori sia in difficoltà a causa della crisi energetica con la previsione di una perdita di bilancio per l'anno 2022 per il 33% di loro".

A pesare sulle imprese, in particolare, l'aumento dei costi energetici e la crisi creata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. "Occorre applicare urgentemente il pacchetto di misure previste a livello europeo - osserva la responsabile di Legacoop Produzione e Servizi, Francesca Montalti - perché il tempo a disposizione si è esaurito, avviando nel contempo le riforme strutturali del mercato dell'energia. Al nuovo Governo chiediamo in via prioritaria di mettere in sicurezza il Paese: il quadro è drammaticamente compromesso. Occorre sostenere con forza la tenuta dei consumi delle famiglie, il loro potere di acquisto e, allo stesso tempo - conclude - proteggere l'impresa e il lavoro, estendendo gli aiuti in corso, sostenendo la liquidità delle imprese e i loro investimenti per scongiurare il rischio di recessione economica".

Il settore delle cooperative industriali aderenti a Legacoop Produzione e Servizi è costituito da 274 imprese che danno lavoro a 15.500 addetti e che, nel corso del 2021, hanno generato oltre 4 miliardi e 465 milioni di valore della produzione. (ANSA).