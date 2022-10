Bcc: nominati i nuovi Cda delle società controllate

(ANSA) - TRENTO, 27 OTT - Nel mese di ottobre si sono tenute le assemblee delle società controllate da Cassa centrale banca, per la nomina dei nuovi Consigli di amministrazione e dei collegi sindacali, che resteranno in carica per tre anni fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, quindi alla primavera 2025. L'assemblea di Allitude ha nominato Maurizio Maffei (presidente di Cassa Rurale Vallagarina) come nuovo presidente, Stefano Marzioli (presidente di BancAnagni Credito Cooperativo) è stato confermato vice e sono stati eletti 9 amministratori. Fra questi - informa una nota - anche il chief information and security officer di Gruppo, Manuele Margini, confermato nel ruolo di amministratore delegato. Per la prima volta siedono nel Cda due amministratori indipendenti, Fabio Gaj e Daryoush Goljahani, portando il numero totale dei consiglieri dai 9 dello scorso triennio a 11.

Per quanto riguarda invece Assicura Agenzia, Adriano Kovačič (presidente di Zkb - Credito cooperativo di Trieste e Gorizia) è il nuovo presidente, Enzo Zampiccoli (presidente di Cr Alto Garda e Rovereto) è stato confermato vice e sono stati eletti 7 amministratori. Fra questi Enrico Salvetta, vice direttore generale vicario di Cassa centrale banca, confermato amministratore delegato, che è stato confermato anche alla presidenza di Centrale Trading.

L'assemblea di Assicura Broker ha confermato per un altro triennio il presidente Gianluca Videsott e ha eletto 6 amministratori, mentre Flavio Stecca (amministratore di Banca Veneto Centrale) è stato confermato presidente di Claris Leasing. Infine Marco Baruzzi (presidente di Cassa Rurale di Ledro) è il nuovo presidente di Centrale soluzioni immobiliari.

