AI: al Cannes Festival padiglione Ice per pmi innovative

(ANSA) - UDINE, 27 OTT - L'Ice, agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizzerà per la prima volta un padiglione italiano alla 2/a edizione del World AI Cannes Festival, tra i principali eventi mondiali di settore che si terrà a Cannes dal 9 all'11 febbraio 2023, dedicando l'iniziativa alle startup e alle pmi innovative operanti nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Lo ha comunicato oggi Confindustria Udine, che ha lanciato all'Ice una proposta in tal senso, alla quale l'agenzia ha aderito.

"Per noi è un grande risultato, del quale ringrazio Ice, per le imprese sarà una straordinaria opportunità - ha commentato Anna Mareschi Danieli, vicepresidente di Confindustria Udine - perché il Waicf nasce dal desiderio di riunire aziende e individui nell'Intelligenza artificiale. L'evento offre anche un'opportunità unica per le aziende di essere esposte a idee innovative, nuove informazioni e nuove scoperte".

Mareschi Danieli, in qualità di componente del Comitato d'onore del Waicf e unica italiana presente insieme all'ex ministro Vittorio Colao e a Francesca Rossi AI Ethics Global Leader di Ibm, si è fatta promotrice di un intervento diretto dell'Ice che mira ad assicurare la partecipazione di 30 startup e Pmi innovative italiane all'evento internazionale principe dedicato all'Intelligenza artificiale, dove le aziende "saranno chiamate a mostrare le proprie conoscenze ed esperienze, nonché a fare rete con i principali attori del settore e decisori".

Già presente all'edizione dello scorso anno con un proprio spazio riservato alle aziende associate, unica tra le territoriali di Confindustria nazionale, Confindustria Udine replicherà la propria partecipazione a Cannes anche nel 2023, accompagnando 12 imprese del territorio: Alfa Sistemi, Beantech, Cleverynext, Danieli Automation, Datamind, Infostar, Insiel, Limacorporate, Nohup, Quin, Tecnest e Video Systems. (ANSA).