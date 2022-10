++ Istat: fiducia dei consumatori ai minimi da maggio 2013 ++

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Fiducia ancora in calo. Ad ottobre si stima una flessione dell'indice del clima di fiducia dei consumatori da 94,8 a 90,1: presenta una dinamica negativa per il secondo mese consecutivo e raggiunge il livello più basso da maggio 2013. Giù anche l'indice composito del clima di fiducia delle imprese che diminuisce per il quarto mese consecutivo, passando da 105,1 a 104,5. Lo indica l'Istat. (ANSA).