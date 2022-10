++ Fisco: Letta, su tetto contante scelta dissennata ++

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Sconcertato per le prime mosse del governo. Tutto avrei pensato, tranne che la prima misura di politica economica fosse l'innalzamento del tetto del contante.

Nella condizione di emergenza che stiamo vivendo, con l'inflazione alle stelle e la recessione alle porte, aumentare questa soglia significa fare una scelta dissennata che peggiorerà la situazione con l'unico effetto di far aumentare il nero e far diminuire le entrate fiscali". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, durante la segreteria del Pd.

(ANSA).