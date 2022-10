Tunisia: valore export tessile +11,9% a settembre

(ANSA) - TUNISI, 26 OTT - Il valore delle esportazioni del settore tessile e abbigliamento tunisino è salito a 6.135,25 milioni di dinari fino a settembre 2022, in aumento dell'11,69% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo l'analisi mensile del commercio tessile e abbigliamento pubblicata dal Centro Tecnico Tessile (Cettex).

Tuttavia, secondo la stessa fonte le quantità esportate sono diminuite del 27,24% rispetto allo stesso periodo del 2021, attestandosi a 99.250,97 tonnellate. Per il settore dell'abbigliamento, le esportazioni in ordito e trama sono aumentate del 18% in valore e del 12,82% in quantità nei primi nove mesi del 2022. Le esportazioni di maglieria sono aumentate del 34,85% in valore e del 24,49% in volume. Le esportazioni di abbigliamento in ordito e trama sono cresciute particolarmente sui principali mercati in valore e volume, ovvero Francia (+12,94% in valore e +4,40% in volume), Germania (+34,02% in valore e +28,23% in volume) e Italia (+21,33% in valore e +10,17% in volume). D'altra parte, le esportazioni tessili sono diminuite del 34,03% in valore e del 50,33% in tonnellate. In valore, le esportazioni tessili sono aumentate verso l'Italia (+13,65%) ma sono diminuite verso la Francia (-52,20%). Per quanto riguarda le importazioni nel settore tessile e abbigliamento, hanno registrato un aumento del 29,22% a fine settembre 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, per un valore di 5.511,15 milioni di dinari. In termini di quantità, le importazioni sono diminuite del 16,06% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, attestandosi a 235.885,56 tonnellate. (ANSA)