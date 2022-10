Tessile: multinazionale francese Flex rileva Selcom

(ANSA) - FREGONA (TREVISO), 26 OTT - La multinazionale francese Flex Composite Group, presente in Italia attraverso la controllata Fcg Italy, ha acquisito interamente Selcom, di Fregona (Treviso), specializzata nella produzione e commercializzazione di tessuti multiassiali in fibre tecniche ad alto valore aggiunto, principalmente per i settori della nautica, della ingegneria civile e delle attrezzature sportive.

Fcg, che già controlla la Angeloni Group di Quarto d'Altino (Venezia), opera con sette sedi commerciali nel mondo e ha chiuso il 2021 con ricavi per 149 milioni. Il fatturato di Selcom è di 30 milioni. (ANSA).