Professioni: commercialisti, debuttano due Fondazioni studi

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Ricerca e formazione: ecco ciò che cureranno le due Fondazioni nazionali dei commercialisti costituite dal Consiglio nazionale della categoria, i cui Consigli di gestione si sono insediati oggi a Roma. La nascita di queste due realtà distinte era stata annunciata nei mesi scorsi dal presidente nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, che spiega come "il progetto che giunge oggi a compimento punta da un lato a valorizzare e a rafforzare ulteriormente l'autorevolezza della nostra immagine professionale attraverso una ricerca scientifica di assoluto valore per la categoria e per i suoi stakeholders; dall'altro a realizzare un significativo impegno per una formazione di qualità che conferisca competenze tecniche distintive ai nostri iscritti. Tale scopo sarà realizzato principalmente con attività di formazione, di aggiornamento, di studio e di diffusione di nuove conoscenze, promuovendo e organizzando corsi di aggiornamento e di perfezionamento, di specializzazione e di preparazione all'esercizio della professione di commercialista, anche a supporto all'attività formativa degli Ordini territoriali". Alla guida della Fondazione nazionale di ricerca è stato nominato Antonio Tuccillo (Ordine di Napoli Nord), mentre vicepresidente sarà Giuseppe Tedesco (Ordine di Cassino); Mauro Nicola (Ordine di Novara) presiederà, invece, la Fondazione nazionale formazione, e suo vice sarà Fabio Aiello (Ordine di Brindisi). Lo si legge in una nota dei professionisti. (ANSA).