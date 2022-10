Pmi: Generali premia gli eroi della sostenibilità in Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 26 OTT - Generali premia le Pmi europee più attente alla sostenibilità. E tra i vincitori della nuova edizione dello SME EnterPRIZE c'è anche l'italiana Agrimad, azienda calabrese produttrice di specialità locali che si è resa autosufficiente grazie all'energia pulita e ha avviato iniziative a sostegno della comunità locale.

Generali "vuole essere una compagnia assicurativa responsabile e aiutare le pmi nella transizione verso la sostenibilità", per questo "vogliamo raccontare le storie dei nostri eroi oggi che mettono la in pratica" in modo creativo, in un momento "estremamente difficile per loro", ha detto il general manager Marco Sesana, presentando l'iniziativa in una conferenza stampa a Bruxelles prima della cerimonia di premiazione.

Quest'anno il gruppo assicurativo ha scelto i suoi 9 'Sustainability Heroes' tra oltre 6.600 Pmi. L'italiana Agrimad, che opera con il nome della famiglia Madeo, è stata selezionata grazie alla sua capacità di offrire "opportunità di impiego in una regione ad alto tasso di emigrazione" e per "l'attenzione all'occupazione giovanile e al coinvolgimento della comunità".

Dal comitato scientifico dello SME EnterPRIZE è partito anche un messaggio per l'Europa. Secondo uno dei membri, Simone Tagliapietra, raccontare le storie di successo delle Pmi nel loro percorso di transizione è anche un'opportunità per capire come mettere in pratica le politiche europee. Va sottolineata però la necessità di una politica industriale "più forte" a livello Ue e di un "fondo per proteggere le Pmi dalle crisi" come quella energetica in corso. "E' davvero un momento senza precedenti e sta all'Europa dare risposte", ha aggiunto. (ANSA).