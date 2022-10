Pmi: Generali premia gli eroi della sostenibilità in Ue (2)

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - "È un momento davvero sfidante per molte piccole e medie imprese, che negli ultimi anni hanno dovuto affrontare una serie di crisi di portata globale.

L'Europa ha fatto grandi passi avanti nel porre obiettivi ambientali e impegni sociali al centro dell'economia, e ora più che mai dobbiamo continuare a perseguirli", ha dichiarato il group ceo di Generali, Philippe Donnet, secondo cui le pmi devono essere poste "al centro di tutte le principali iniziative politiche per realizzare le ambizioni 'green' ed economiche dell'Ue".

Per Lucia Silva, group head of Sustainability and social responsibility, "le pmi saranno essenziali per un futuro più green e inclusivo. Come assicuratore responsabile, Generali è attivamente impegnata a promuovere la transizione sostenibile e SME EnterPRIZE è la nostra iniziativa di punta per raggiungere questo obiettivo. Le imprese che abbiamo riconosciuto e premiato oggi - ha aggiunto - sono brillanti esempi che dimostrano come si possa lavorare coniugando il successo a un'azione positiva per l'ambiente e la comunità".

