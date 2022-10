==Pensioni: Sbarra, 'partita si gioca su riforma strutturale

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Del discorso programmatico di Giorgia Meloni, il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, ha apprezzato "la forza con cui ha riaffermato l'adesione dell'Italia alla Nato e la ferma condanna dell'aggressione russa all'Ucraina - dice in un'intervista al Corriere della Sera -.

Giudizio al quale è collegato l'impegno a realizzare un'Europa più unita e una gestione comune dell'emergenza energetica e del caro bollette che richiede subito un decreto per sostenere famiglie, lavoratori e pensionati, imprese".

È importante "che la premier abbia ribadito che i corpi intermedi sono vitali per il governo della società - aggiunge -.

Ma ora ci aspettiamo un dialogo costruttivo per arrivare a un nuovo Patto sociale. Su questo incalziamo e sfidiamo il governo". Venendo alle misure allo studio del governo sulle pensioni, andare solo verso una proroga delle forme attuali di flessibilità, compresa Quota 102, "sarebbe solo una toppa". La partita vera "si gioca su una riforma strutturale incentrata su flessibilità, sostenibilità sociale, inclusione di giovani e donne. Bisogna far partire subito il tavolo". Inoltre "la tassa piatta non ci convince. La riforma deve partire dai più deboli, garantendo una redistribuzione che solo il principio di progressività può assicurare. Quanto alla sanatoria generalizzata sulle cartelle, rischia di essere l'ennesimo regalo a chi evade o elude il fisco". Per Sbarra, è giusto valorizzare il ruolo delle imprese, "ma bisogna anche obbligarle a rispettare i contratti e le norme sulla sicurezza. Precarietà e working poor si combattono con investimenti, formazione, rilancio dei salari, accompagnamento al lavoro". L'obiettivo "per noi rimane la qualità e la stabilità del lavoro".

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, "in un Paese con 5 milioni di poveri, sarebbe un grave errore cancellarlo - commenta -. Ma il reddito di cittadinanza va legato a un grande investimento su politiche attive, competenze, formazione, accompagnamento e orientamento al lavoro". (ANSA).