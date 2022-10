Meloni:Colzani (Confcommercio), bene il discorso sui giovani

(ANSA) - FIRENZE, 26 OTT - Come Giovani di Confcommercio abbiamo "particolarmente apprezzato alcuni passaggi" del discorso programmatico della premier Giorgia Meloni: "Innanzitutto è importante il fatto che abbia parlato di giovani, ma anche l'attenzione ad alcuni temi che sono al di là del tema del fisco, quello della semplificazione. E comunque anche quello che riguarda l'importanza di mettere i giovani al centro delle attività e dell'agenda politica". Lo ha detto Andrea Colzani presidente nazionale Giovani imprenditori di Confcommercio, in occasione del 13/o Forum nazionale Giovani imprenditori di Confcommercio in corso oggi e domani a Firenze.

Per Colzani è "importante condividere il principio secondo cui la necessità di formazione, la necessità di continuare a supportare le competenze anche di chi fa impresa durante tutto il percorso sia un elemento essenziale". Per i giovani che cercano di fare impresa, ha aggiunto Colzani, "c'è anche una difficoltà nel poter superare le barriere burocratiche, l'accesso al sistema del credito è assolutamente una priorità per i giovani e devo dire che oggi c'è anche la necessità di collegare sempre di più il mondo dell'impresa con il mondo della scuola. Mi riferisco al fatto che alcuni progetti come per esempio gli Its sono una delle priorità per poter fare in modo che ci sia sempre maggiore connessione tra quello che i giovani desiderano e quello che poi è il collegamento con il mondo del lavoro". (ANSA).