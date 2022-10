Lettonia: verso formazione Camera commercio italiana

(ANSA) - VILNIUS, 26 OTT - Un gruppo di lavoro composto da più di trenta fra imprenditori e rappresentanti di aziende italiane operanti in Lettonia hanno discusso oggi presso l'Ambasciata d'Italia a Riga della creazione di una Camera di commercio italiana nel Paese baltico. Ne dà notizia un comunicato stampa dell'Ambasciata.

"Nel quadro della complessa situazione internazionale" ha sottolineato l'ambasciatore d'Italia a Riga Alessandro Monti, "incontri come quello di oggi costituiscono un'occasione di confronto e scambio di esperienze fra le progettualità imprenditoriali italiane attive in Lettonia, con autentico spirito di squadra".

In vista della creazione di una Camera di commercio italiana legalmente riconosciuta, ha sottolineato l'ambasciatore Monti, l'obiettivo più immediato "dovrebbe essere quello di organizzare già nel corso del prossimo anno un Business Forum Italia-Lettonia in grado di rilanciare il dialogo tra istituzioni, associazioni, imprese e professionisti dei due Paesi".

Nel corso della riunione sono state inoltre presentate le opportunità di collaborazione per le aziende italiane in Lettonia con l'Università Tecnica di Riga, la realizzazione della nuova stazione per l'alta velocità con il fondamentale contributo della società di costruzioni italiana Rizzani de Eccher e l'attività del Museo Teatro dell'Illusionismo "Mystero", ideato e gestito da un imprenditore italiano.