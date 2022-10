Istat: parte rilevazione customer experience su servizi P.a (2)

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - L'adesione delle PA sarà su base volontaria e la partecipazione dei cittadini anonima: sui siti web delle pubbliche amministrazioni sarà possibile per l'utente esprimere il gradimento sull'esperienza con i servizi pubblici locali e nazionali in modo semplice e sicuro, immediatamente dopo la fruizione del servizio specifico. La rilevazione statistica sarà interamente digitale, con strumenti volti a potenziare al massimo l'accessibilità, l'efficienza, la sicurezza, il risparmio e la velocità di esecuzione.

I due servizi Inail coinvolti nella sperimentazione sono quelli dello Sportello Digitale e della Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi (CIVA). Lo Sportello Digitale permette di ridurre i tempi di attesa, offrendo la possibilità di prenotare appuntamenti presso l'area amministrativa della sede Inail competente, in modalità "da remoto" o "in sede". Il servizio CIVA consente ai legali rappresentanti dell'azienda, o a loro delegati, di gestire la richiesta di certificazione e verifica di impianti e macchinari. Inps contribuisce alla sperimentazione con l'Hub delle prestazioni non pensionistiche e con il cruscotto CIG e Fondi. Roma Capitale partecipa alla sperimentazione con 3 procedure disponibili sul Portale istituzionale: Gestione Bando Casa (GEBAC 2012), Gestione Contributo di Affitto (GECOA 2012) e, successivamente, Cambio di Residenza-Abitazione online. (ANSA).