Istat: nidi, in Molise 85 servizi attivi, 21,7% copertura

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 OTT - In Molise, alla fine del 2020, sono attivi 85 servizi educativi per la prima infanzia, cioè nidi, micronidi, nidi aziendali, sezioni primavera e servizi integrativi per la prima infanzia. La percentuale di copertura dei posti rispetto ai residenti tra 0 e due anni di età è pari al 21,7%, dato, inferiore rispetto alla media italiana (27,2%), che colloca la regione nella seconda metà della classifica, guidata da Umbria (44%), Emilia Romagna (40,7%) e Valle d'Aosta (40,6%). E' quanto emerge dal report Istat "Offerta di nidi e servizi integrativi per la prima infanzia - Anno educativo 2020/2021".

Negli 85 servizi attivi - 61 a titolarità pubblica e 24 a titolarità privata - vi sono 1.224 posti autorizzati al funzionamento, di cui 885 in strutture pubbliche e 339 in strutture private. La percentuale di comuni coperti dal servizio è pari al 44,1% (59,3% in Italia). L'indicatore di presa in carico, cioè gli utenti per 100 bambini residenti tra 0 e 2 anni, è pari a 12,3 (13,7 in Italia).

Nel 2020 i Comuni molisani hanno impegnato complessivamente 1.888.080 euro, di cui 1.655.184 euro come spesa dei comuni singoli o associati e 232.896 euro di compartecipazione degli utenti. La percentuale di spesa pagata dagli utenti è pari al 12,3% (12,6% in Italia). I bambini iscritti al 31 dicembre 2020 sono 698. La spesa media per utente è pari a 2.371 euro per quanto riguarda la quota pagata dai Comuni e a 334 euro per quanto riguarda la quota pagata dagli utenti. (ANSA).