Inps: nel 2021 1,43 mln parasubordinati, +5,9% (2)

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - E' aumentato tra il 2020 e il 2021 anche il reddito medio annuo dichiarato dai parasubordinati passato da 21.184 a 21.825 euro medi (+3.03%).

Per i collaboratori l'importo medio annuo è aumentato da 23.720 euro a 24.499 euro (+3,28%) mentre per i professionisti è aumentato da 15.537 a 15.701 euro (+1,06%). Nel 2021 il 46,9% dei collaboratori risulta essere esclusivo e mono-committente, con un reddito medio annuo pari a 20.607 euro. Il reddito medio, comunque, è funzione non solo del numero di committenti ma anche delle altre variabili di classificazione, come in particolare il tipo di rapporto di lavoro.

Tra i collaboratori troviamo 371.598 donne e 624.025 uomini mentre tra i professionisti l'Inps rileva 199.720 donne e 235.142 uomini. Rispetto al 2020 nel 2021 sono aumentati soprattutto i parasubordinati under 30 (+17,98% a 226.389 unità) mentre gli over 60 aumentano del 4,82%. La maggior parte dei parasubordinati è tra i 30 e i 59 anni con 951.797 unità (+3,63% sul 2020). (ANSA).