Governo: Lusetti (Legacoop), valuteremo azioni concrete

(ANSA) - FIRENZE, 26 OTT - "Come sempre, valuteremo l'azione del governo per i fatti che concretamente riuscirà a fare". Lo ha affermato Mauro Lusetti, presidente di LegaCoop, oggi a Firenze per una manifestazione contro il caro-energia. "Come movimento cooperativo - ha sottolineato - ormai da anni stiamo perseguendo una nostra scelta di autonomia, il che vuol dire essere distinti, non distanti rispetto alla politica, e abbiamo il dovere di rapportarci in maniera assolutamente corretta con chiunque il Paese abbia votato per governare le istituzioni".

Lusetti ha ricordato che "in questi ultimi 10 anni come movimento cooperativo abbiamo avuto a che fare con sei presidenti del Consiglio, a capo di cinque maggioranze diverse.

Per noi la cosa non cambia, siamo persone che giudicano chi ha la responsabilità del Governo del paese per i fatti concreti".

(ANSA).