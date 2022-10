Gas: Confindustria Romagna, bene governo sulle estrazioni

(ANSA) - BOLOGNA, 26 OTT - "L'apertura del nuovo Governo alla ripresa delle estrazioni di gas anche nel ravennate, tramite deroghe mirate al Pitesai, è benvenuta e attesa in uno scenario di forte inasprimento dei costi energetici". Lo dice Confindustria Romagna. Nell'alto Adriatico, sostanzialmente quello di fronte alle coste romagnole, si estrae infatti più della metà del gas naturale dai mari italiani.

"Questo proposito - dice Confindustria - va concretizzato quanto prima: il tempo delle parole è finito, bisogna passare ai fatti con estrema urgenza. Ribadiamo che è indispensabile mettere in campo parallelamente tutte le soluzioni possibili per contrastare la crisi energetica, che è la priorità delle priorità: dal potenziamento dei giacimenti di metano all'accelerazione degli iter per i progetti sulle fonti rinnovabili, fino ai rigassificatori e allo stoccaggio. Il nuovo esecutivo avrà tutto il nostro appoggio in questo percorso: le nostre aziende sono pronte a fare la propria parte e attendono solo il via libera da Roma, che non ci stancheremo di sollecitare". (ANSA).