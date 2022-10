Gas: alleanza coop pesca E-R, disattese richieste su Ravenna

(ANSA) - BOLOGNA, 26 OTT - Il mondo della Pesca e dell'Acquacoltura emiliano-romagnolo, un settore che conta su su oltre 2.300 imprese e oltre 3.000 occupati, escluso l'indotto, "segue con attenzione e preoccupazione il tema della rigassificazione in Adriatico". A manifestare timore al tema è l 'Alleanza delle Cooperative della Pesca e dell'Acquacoltura dell'Emilia-Romagna che raggruppa Agci/Agrital, Confcooperative/Fedagri Pesca, Legacoop Agroalimentare .

"Seppur condividendo l'urgenza e la necessità di sviluppare e realizzare impianti per la produzione di fonti energetiche alternative - si legge in una nota - l'Alleanza, da mesi, ha avanzato precise richieste indirizzate al presidente e commissario straordinario per il rigassificatore della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e agli assessori competenti, Alessio Mammi, Vincenzo Colla e Irene Priolo, evidenziando in più occasioni di adoperarsi affinché il rigassificatore di Ravenna sia attivato a 'Ciclo chiuso' ", per quanto riguarda l'impianto di raffreddamento, meno impattante sull'ambiente e l'ecosistema, "tenuto conto che le stesse società produttrici optano per un 'Circuito aperto' per motivi puramente economici".

In particolare, osserva Massimo Bellavista, Responsabile Pesca e Acquacoltura Emilia-Romagna di Legacoop Agroalimentare "si deve fare attenzione alle zone in cui si vanno a collocare questi impianti, e alle caratteristiche biologiche del sito. Le acque profonde - prosegue Bellavista - sono povere di vita perché meno concentrate mentre le acque costiere sono ricche di sali nutrienti e brulicano di avannotti, larve, plancton".

Ad oggi, prosegue Bellavista, "l'unica cosa ottenuta è l'attivazione di un tavolo permanente sul rigassificatore ma che di fatto non rassicura per niente i pescatori e gli allevatori sul futuro della categoria. Alle istanze sino ad oggi avanzate nessuna risposta concreta è stata portata al tavolo istituito".

Quindi, aggiunge Vadis Paesanti vicepresidente Fedagri Pesca Emilia-Romagna "visto e considerato che tali richieste sono state disattese chiediamo sin d'ora che vengano definite le compensazioni per le marinerie dell'Emilia-Romagna e per i comuni costieri, così come fatto nel Veneto con il rigassificatore di Porto Viro. Siamo pronti - conclude - a istituire un presidio permanente con i pescatori in Viale Aldo Moro davanti alla regione qualora le nostre istanze non ottenessero risposte tempestive e concrete oltre a intercedere con il nuovo governo per ottenere maggiore attenzione verso il comparto ittico e verso le tante famiglie che vivono di pesca e di acquacoltura in Emilia-Romagna". (ANSA).