Fisco:Minenna,Adm stima 140mld di entrate 2022, +30% su 2021

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Nel 2021 l'Agenzia delle Dogane e Monopoli "ha potuto assicurare alle casse dello Stato Entrate per 73 miliardi di euro, in crescita di circa il 16% rispetto al 2020" e "risultati eccellenti sono stati conseguiti, ad esempio, nel settore del Gioco Pubblico dove l'innalzamento dei livelli di controllo e dell'azione di contrasto all'illegalità" ha reso possibile "un cospicuo aumento della raccolta. Secondo stime preliminari, nel 2022 tale aumento dovrebbe attestarsi intorno al 30%, per un controvalore complessivo di circa 135-140 miliardi di euro, record assoluto nella storia dell'Agenzia". Lo afferma il direttore generale dell'Agenzia delle Dogane, Marcello Minenna nel suo intervento alla presentazione del Libro blu.

"Analogamente, nel settore della fiscalità energetica, l'azione di vigilanza sui depositi attuata da fine 2020 tramite il sistema e-DAS ed il nulla osta di ADM alle volture delle autorizzazioni amministrative - aggiunge - ha consentito un recupero, nel 2021, di oltre 1 miliardo di euro, come attestato dalla riduzione dei trasferimenti di carburanti con tragitti antieconomici, dalla UE verso l'Italia". (ANSA).