Fisco:Bitonci(Lega),nessuna correlazione tetto contante-evasione

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "La proposta della Lega per alzare il tetto del contante a 10 mila euro è un'iniziativa di buonsenso che avvicina l'Italia a livello di diversi altri Paesi europei, in linea con le proposte economiche del centrodestra inserite nel programma di governo. La battaglia della sinistra contro il contante è puramente ideologica, polemiche strumentali senza fondamento. Diversi dati hanno dimostrato che, incrociando i dati di Paesi con o senza tetto al contante, non esiste una correlazione diretta tra livelli di evasione fiscale. Inoltre basti pensare che abbiamo esempi come Germania, Regno Unito e Paesi Bassi dove la limitazione del contante non è nemmeno prevista". Lo afferma il deputato Massimo Bitonci della Lega, responsabile del dipartimento Attività Produttive per il partito. (ANSA).