Fisco:Benzoni (Azione),contro evasione abbassare commissioni

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Invece di seguire Salvini sull'utilizzo facile del contante, il Governo dovrebbe lavorare per abbassare le commissioni sulle transazioni digitali e combattere davvero l'evasione fiscale. Purtroppo di questo avviso non paiono andare le parole odierne del Presidente del Consiglio in Senato." Così in una nota il deputato di Azione Fabrizio Benzoni. (ANSA).