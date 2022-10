Fisco: Squeri,giusto aumento tetto contante, stimolare consumi

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "L'imposizione di un tetto troppo basso all'uso del contante ha sempre visto Forza Italia nettamente contraria. Bisogna uscire dalla concezione ideologica secondo la quale dietro il rapporto tra esercente e cliente e dietro ogni transazione in denaro si nasconda un potenziale episodio di evasione fiscale". Lo dichiara il deputato di Forza Italia Luca Squeri. "La pandemia, prima, e il caro energia, poi, hanno inferto un durissimo colpo alle nostre attività commerciali: ora occorre porre in atto tutte le misure in grado di stimolare i consumi, anziché deprimerli. E la revisione del limite all'uso del cash è, senz'altro, una di queste. Tenendo sempre presente che un conto è incentivare l'uso della moneta elettronica, altra cosa è criminalizzare il ricorso al contante", conclude. (ANSA).