Fisco: Marattin (Iv), slogan dalla Lega, non serve caos

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Slogan in perfetto stile Lega. Se si guardano gli ultimi dati di Bankitalia, la transizione verso i pagamenti digitali è già in corso, non c'è bisogno di diminuire né di aumentare la soglia del contante. Non serve fare caos.

Anche perché i limiti sono purtroppo già ora aggirabili". Lo dice il responsabile Economia di Iv, Luigi Marattin interpellato sul progetto di legge presentato dalla Lega per alzare il tetto del contante a 10mila euro. A suo avviso "l'obiettivo di lungo periodo di una società senza contante è desiderabile, ma si raggiungerà naturalmente abbassando i costi dei pagamenti digitali, senza forzature". (ANSA).