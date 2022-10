Fisco: Freni, cittadino non è evasore per principio

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Alzare il tetto della circolazione di contante non è aprire le porte al nero, come sostiene qualche commentatore di opposizione, ma una proposta di buon senso, che permette ai cittadini di gestire i propri soldi senza strettoie burocratiche o limitazioni inutili. Far passare l'idea che aumentare la spesa contante sia un modo per nascondere operazioni illecite non solo è pura fantasia, ma dimostra una volta di più che per sinistra e 5 stelle il cittadino è evasore per principio. In Germania, Austria, Cipro, Estonia, Finlandia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Polonia non esistono limiti all'uso del contante, e non mi sembra vi siano quegli immensi problemi che paventa l'opposizione. Meno demagogia, insomma, e più sostanza: non si può essere europeisti solo quando fa comodo". Lo dichiara il deputato della Lega Federico Freni. (ANSA).