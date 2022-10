Fisco: Cottarelli, tetto contante? Segnale pessimo per evasione

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "E' un segnale pessimo, forse l'impatto si vedrà ma intanto è il segnale che arriva è che 'facciamo le cose in contante, perchè così non rimane traccia'.

Mi sembra una pessima idea. Non è che il tetto attuale al contante impediva le transazioni, mi sembra comunque abbastanza abbondante per le transizioni di ogni giorno. Così si parte col piede sbagliato, se si vuole parlare di evasione fiscale. Dal discorso della presidente Meloni non è venuto fuori niente, non c'è nessuna proposta concreta". Così Carlo Cottarelli, senatore del Pd interpellato al Senato sulla proposta di innalzare a 10 mila euro il tetto al contante.

E ha ironizzato: "Ora non parlano più di pace fiscale, ora è diventata tregua fiscale. Cambia il nome ma la sostanza mi sembra che rimanga la stessa". (ANSA).