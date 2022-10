Fisco: Conte, continuità Draghi-Meloni contro tetto contanti

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Il governo Draghi su richiesta di Meloni e Salvini ha abolito il cash back e ora Meloni finisce il lavoro. Ecco perché parlo di continuità tra governo Meloni e Draghi. Vogliono che torniamo alle mazzette in nero: consentire di poter girare con 10 mila euro in contanti vuol dire dare la stura al nero. Anche la tregua fiscale vuol dire condono. E' tutto un segnale ai cittadini, a quelli che pagano le tasse: e il segnale gli dice siete dei fessi". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte intervenuto al Salone della Giustizia 2022.

"Chi va in giro con 10 mila euro in contanti? Non è normale tranne forse per chi fa il nero: stanno facendo un favore agli spalloni, a quelli che portano le nostre ricchezze nelle banche d'oltralpe" ha aggiunto Conte. (ANSA).