Fisco: Bonelli-Evi, alzare tetto contante è regalo a mafie

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Primissimi giorni del nuovo governo Meloni e i piani di questa destra diventano sempre più chiari: favorire i privilegi di pochi e lotta alla povertà sociale, altro che illegalità. Il progetto di legge depositato dalla Lega per alzare il tetto del contante a 10mila euro, a prima firma dell'onorevole Alberto Bagnai, è irricevibile. Un vero e proprio regalo alle mafie, che stimola il riciclaggio di denaro sporco, del tutto incomprensibile". Così in una nota i co-portavoce di Europa Verde e deputati dell'Alleanza Verdi e Sinistra Eleonora Evi e Angelo Bonelli.

"Alzare il tetto del contante da 1000 a 10mila euro renderebbe impossibile controllare i flussi di denaro e non farebbe altro che favorire l'evasione. Dopo il messaggio lanciato dalla Premier Meloni nel suo discorso di insediamento sulla pace fiscale, ci domandiamo quale sia la strategia della destra per aiutare famiglie e imprese afflitti dal caro bollette. La lotta alle mafie e alla illegalità, grandi protagoniste del discorso di insediamento alla Camera di Giorgia Meloni, non vediamo come possano collimare con una proposta di questo tipo", concludono Bonelli ed Evi. (ANSA).